¡No está sola! Lourdes Munguía respalda a Maribel Guardia y le envía ánimos

Maribel Guardia está respaldada por sus amigas y, si las palabras de Julián Figueroa hablan del cariño hacia su mamá, Lourdes Munguía también da testimonio del papel que vio de cerca como madre y abuela. Y, ante el distanciamiento que existe entre Maribel Guardia y su nieto, Lourdes Munguía le envía ánimos y optimismo para llevar la difícil carga.