¿Cómo saber si estás lista o listo para tener relaciones sexuales? La sexóloga Ana Franco despejó las dudas

Aunque la primera vez debería ser por decisión, sin presión, la sensación de ‘quedarse atrás’ es muy común y te podría llevar a tomar decisiones incorrectas. ¿Cómo saber si estás listo o lista para tener relaciones sexuales? La sexóloga Ana Franco despejó las dudas y compartió tips y consejos sobre un adecuado inicio de la vida sexual.