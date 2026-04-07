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¿Cómo saber si estás lista o listo para tener relaciones sexuales? La sexóloga Ana Franco despejó las dudas

¿Cómo saber si estás listo o lista para tener relaciones sexuales? La sexóloga Ana Franco despejó las dudas y compartió consejos para un adecuado inicio de la vida sexual.

Aunque la primera vez debería ser por decisión, sin presión, la sensación de ‘quedarse atrás’ es muy común y te podría llevar a tomar decisiones incorrectas. ¿Cómo saber si estás listo o lista para tener relaciones sexuales? La sexóloga Ana Franco despejó las dudas y compartió tips y consejos sobre un adecuado inicio de la vida sexual.

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