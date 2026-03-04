¿Cómo saber si estás en tu peso correcto? Así lo explicó la nutrióloga Rosa María Vargas
En el marco del Día mundial de la Obesidad, la nutrióloga Rosa María Vargas explicó cómo saber si estamos en nuestro peso correcto. ¡Ojo a los datos sobre la cintura!
Subir o bajar de peso es una alerta de salud, pues incluso estando delgados, nuestra masa muscular podría no ser la correcta. En el marco del Día mundial de la Obesidad, la nutrióloga Rosa María Vargas explicó que la salud ya no se mide en peso y cómo saber si estamos en nuestro peso correcto. ¡Ojo a los datos reveladores sobre la cintura en hombres y mujeres!