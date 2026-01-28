¿Por qué es tan contagioso el sarampión? El Dr. José Alberto Carranco explicó todo sobre la enfermedad viral

¿Por qué necesitamos volver a hablar de sarampión? El sarampión es una enfermedad que creíamos erradicada, sin embargo, tras los recientes casos que se han reportado en el país, es importante extremar precauciones. Por eso, el infectólogo pediatra Dr. José Alberto Carranco nos visitó para contarnos sobre los cuidados que debemos tener. ¡Ojo a lo que especificó sobre las vacunas!