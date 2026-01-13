¿Vale millones? El costoso caballo que le regalaron a Christian Nodal y todas las imágenes de su cumpleaños 27

Christian Nodal ‘tiró la casa por la ventana’ celebrando su cumpleaños 27 festejando durante tres días en Zacatecas. Todo comenzó con una cena en el rancho de los Aguilar, el sábado hubo callejoneada seguida de otra espectacular fiesta y el ‘Nodal Fest’ continuó el domingo en una mina. ¡Aquí las imágenes!