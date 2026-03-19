¿Sin broncas? Cristián de la Fuente se resigna a perder su moto y Arturo Carmona le ofrece una de las suyas
Cristián de la Fuente ya se resignó a que no volverá a ver su costosa motocicleta y Arturo Carmona le ofreció una de las suyas. ¿Se acabaron los malos entendidos?
Cristián de la Fuente ya se resignó a que no volverá a ver su costosa motocicleta, pues recientemente reveló que no contaba con seguro. Ante tal situación, Arturo Carmona le ofreció una de las suyas. ¿Se acabaron los malos entendidos entre Arturo Carmona y Cristián de la Fuente?