¿Te subieron mucho la renta o te dejaron de pagar la renta? Estos son los derechos y obligaciones de los inquilinos y caseros

Todos los ciudadanos tenemos derecho a rentar una vivienda y exigir alquileres justos y accesibles, pero ¿qué pasa cuando rentas tu casa y el inquilino deja de pagar o maltrata el inmueble? Teodoro Serralde, especialista en derecho patrimonial y familiar, explicó todos los derechos y obligaciones de los inquilinos y los caseros. ¡Ojo al testimonio de Sandra Villalobos, quien está viviendo situaciones muy incómodas con sus inquilinos. ¡Toma nota y comparte para que no te agarren en curva!