¡Así fue la presentación de la quinta temporada de Lotería del Crimen!

Rumbo al próximo estreno de la quinta temporada de Lotería del Crimen, Sara Maldonado compartió como ha sido formar parte de este proyecto y Lupita Sandoval compartió la experiencia que le ha dejado su personaje de analista forense. Por su parte, Ramón Medina reveló que ha disfrutado mucho su papel de villano en la serie. ¡No te pierdas el gran estreno este 12 de octubre por Azteca 7!