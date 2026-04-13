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¡'El Patrón’ sale en libertad! ¿Cuánto pagó? Aquí la información completa

‘El Patrón’ habría pagado más de un millón de pesos para quedar en libertad tras ser responsable de violencia familiar agrediendo a su esposa. ¡Ojo a al resto de las condiciones!

Alberto ‘N’ tuvo que pagar más de un millón de pesos para quedar en libertad tras ser responsable de violencia familiar agrediendo a su esposa. Estas son las medidas con las que ‘El Patrón’ deberá cumplir durante seis meses. ¿Por qué la esposa del exluchador habría aceptado llegar a un acuerdo? Aquí toda la información.

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