¡'El Patrón’ sale en libertad! ¿Cuánto pagó? Aquí la información completa

Alberto ‘N’ tuvo que pagar más de un millón de pesos para quedar en libertad tras ser responsable de violencia familiar agrediendo a su esposa. Estas son las medidas con las que ‘El Patrón’ deberá cumplir durante seis meses. ¿Por qué la esposa del exluchador habría aceptado llegar a un acuerdo? Aquí toda la información.