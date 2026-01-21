inklusion logo Sitio accesible
¡Así cumplieron el sueño de Sebastián, quien pidió una hamburguesa a los Reyes Magos!

¡Los sueños sí se cumplen! Sebastián, el niño que pidió una hamburguesa a los Reyes Magos, llegó al foro de VLA montando un triceratops acompañado por Spider-Man. ¿Serán los primeros pasos de un futuro chef?

Venga La Alegría

¡Los sueños sí se cumplen! Sebastián, el niño que pidió una hamburguesa a los Reyes Magos, llegó al foro de VLA montando un triceratops acompañado por Spider-Man y, después de una breve charla, Sebastián y Rahmar cocinaron una deliciosa hamburguesa. ¿Serán los primeros pasos de un futuro chef?

