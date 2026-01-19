“Trato de poner mi energía en el presente... fue un momento bien difícil”, David Zepeda reflexiona sobre el episodio que vulneró su intimidad
David Zepeda, quien vio vulnerada su intimidad en redes sociales hace diez años, reveló a la prensa que el incómodo episodio le dejó secuelas emocionales que han sanado con el paso del tiempo. A la distancia, Zepeda reflexionó sobre esta dura experiencia personal de la cual aprendió una valiosa lección.