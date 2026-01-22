inklusion logo Sitio accesible
¡Mensajes y audios! Así se defendió Julio Iglesias de las acusaciones de sus exempleadas

Tras las acusaciones de sus exempleadas, Julio Iglesias utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto. Aquí los polémicos mensajes y audios.

Luego de que autoridades españolas le negara a Julio Iglesias el acceso a la denuncia que dos exempleadas interpusieron en su contra por supuesta agresión, explotación y más, el cantante utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto. Aquí los polémicos mensajes y audios.

