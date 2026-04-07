Así confesó Flor Rubio que la pareja de El Patrón ya la habría contactado por un ‘incidente con su esposo’

Alberto N, también conocido como ‘El Patrón’, fue detenido la tarde de ayer en San Luis Potosí luego de que el 911 recibiera una llamada de emergencia denunciando violencia física y verbal contra Maricarmen Rodríguez, pareja sentimental del luchador. Cabe mencionar que Alberto N ya fue acusado en 2020 por polémicas similares, aunque fue liberado de los cargos. Por otro lado, Flor Rubio revela que Maricarmen Rodríguez ya la habría contactado previamente por un ‘incidente con su esposo’.