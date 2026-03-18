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Día del Síndrome de Down: esclarecemos los mitos y realidades

Este 21 de marzo se conmemora el Día del Síndrome de Down y, para profundizar en este tema y hablar de los mitos y realidades, nos acompañó María Angelina Silveyra, directora general de Educación Especial Más+.

Este 21 de marzo se conmemora el Día del Síndrome de Down y, para profundizar en este tema, nos acompañó María Angelina Silveyra, directora general de Educación Especial Más+. ¿Existen avances en temas de inclusión de personas con síndrome de Down? ¡Ojo a los mitos y realidades alrededor del síndrome de Down!

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