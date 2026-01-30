inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Detecta a tiempo las señales de bullying! Así conmemoramos el Día de No Violencia en las Escuelas

Conmemorando el Día de No Violencia en las Escuelas, nos acompañó la asesora de crianza positiva Ofelia Salinas, para hablar de una realidad que no podemos ignorar, pues el bullying deja huella más allá de los salones de clase.

Videos,
Venga La Alegría

Conmemorando el Día de No Violencia en las Escuelas, nos acompañó la asesora de crianza positiva Ofelia Salinas, para hablar de una realidad que no podemos ignorar, pues el bullying deja huella más allá de los salones de clase. ¿Cómo detectar las señales a tiempo para prevenir el bullying? ¡Toma nota y comparte!

Videos