¿Por qué se asocia a San Patricio con el trébol? ¡Feliz Día de San Patricio!

¿Sabes por qué se relaciona a San Patricio con el trébol de tres hojas? ¿Qué significa el trébol de tres hojas? En el marco del Día de San Patricio, nos acompañó Rut Komori, especialista en temas energéticos y espirituales, para despejar todas las dudas y profundizar en el significado del número 3.