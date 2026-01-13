"¡Somos una comunidad muy linda!”, Diego Luna comparte sus impresiones tras asistir en los Golden Globes 2026

Diego Luna y Marina de Tavira e robaron las miradas en la alfombra roja de los Golden Globes, una pareja que rara vez aparece junta en público. Nominado a Mejor actor por Andor, Diego Luna no ganó el premio, pero sí la emoción de escuchar su nombre entre los grandes. Además, destacó la labor de quienes han abierto camino en Hollywood y habló sobre Camila Sodi y su libro.