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"¡Siempre serán ‘las otras’!”, Malillany Marín lanza un ‘dardo’ a las que coquetearon con José Manuel Figueroa

Además de aclarar si pasó episodios similares a lo que supuestamente vivió Ninel Conde, Malillany Marín habló de las que coqueteaban con José Manuel Figueroa.

Luego de que Ninel Conde hablara de la presunta violencia que vivió junto a José Manuel Figueroa, Malillany Marín aclaró si ella pasó algo similar con el hijo de Joan Sebastian y reveló que hubo un episodio que le encendió todas las alertas. ¿Cómo fue la relación de Malillany Marín con José Manuel Figueroa? ¡Ojo al mensaje que envió para ‘las otras’!

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