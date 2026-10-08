"¡Siempre serán ‘las otras’!”, Malillany Marín lanza un ‘dardo’ a las que coquetearon con José Manuel Figueroa

Luego de que Ninel Conde hablara de la presunta violencia que vivió junto a José Manuel Figueroa, Malillany Marín aclaró si ella pasó algo similar con el hijo de Joan Sebastian y reveló que hubo un episodio que le encendió todas las alertas. ¿Cómo fue la relación de Malillany Marín con José Manuel Figueroa? ¡Ojo al mensaje que envió para ‘las otras’!