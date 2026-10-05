"¡A donde quiera y como quiera!”, Así respaldo Victoria Ruffo a Maribel Guardia en sus pleitos legales
Luego de revelar que hace un par de semanas la ingresaron de urgencia a un hospital, Victoria Ruffo mostró su apoyo a Maribel Guardia en sus pleitos legales.
Victoria Ruffo sorprendió a la prensa tras revelar que hace dos semanas la ingresaron de urgencia a un hospital de la CDMX a causa de un virus que le provocó ‘gripa del estómago’. Por otro lado, la consagrada actriz se pronunció sobre los problemas legales que enfrentan Maribel Guardia e Imelda Tuñón