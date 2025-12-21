¿Qué sentimientos experimentan los conductores de Venga la Alegría fin de Semana con la llegada de la Navidad?

En esta emisión del 21 de diciembre Santa llegó con su buzón para poder platicar con nuestros conductores a través de una dinámica donde cada uno mostró su lado vulnerable para hablar de toda la magia que trae consigo la navidad. Pedro Prieto no pudo ocultar su gran felicidad por estas fechas, sin embargo, contó todo lo que perdido por estar alejados de su familia por motivos de trabajo pero aprovechará estas fechas para reunirse con ellos.