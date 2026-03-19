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¿Cómo evitar dolores en la columna durante el embarazo? El quiropráctico Iván Ramírez compartió tips y consejos

El quiropráctico Iván Ramírez explicó qué provoca estos molestos dolores y cómo prevenirlos. ¡Ojo a los ejercicios para fortalecer zonas clave durante el embarazo!

¿Sabías que el embarazo puede llegar con molestias en la columna vertebral? El quiropráctico Iván Ramírez explicó qué provoca estos molestos dolores y cómo prevenirlos. ¡Ojo a los ejercicios para fortalecer zonas clave durante el embarazo!

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