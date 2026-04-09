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¿La donación de Kenia Os fue por marketing o fue de corazón? Esto responde Steff Loaiza

Luego de que se ventilara que Kenia Os donó 1.5 millones de pesos para los gastos de hospitalización de la mamá de Kimberly y Steff Loaiza, llegaron los cuestionamientos.

Luego de que se ventilara que Kenia Os donó 1.5 millones de pesos para los gastos de hospitalización de Kimberly y Steff Loaiza, se ha cuestionado en redes sociales la razón de la millonaria ayuda económica. Al respecto, Steff alzó la voz en sus redes y decó clara su postura.

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