¿La donación de Kenia Os fue por marketing o fue de corazón? Esto responde Steff Loaiza
Luego de que se ventilara que Kenia Os donó 1.5 millones de pesos para los gastos de hospitalización de la mamá de Kimberly y Steff Loaiza, llegaron los cuestionamientos.
Luego de que se ventilara que Kenia Os donó 1.5 millones de pesos para los gastos de hospitalización de Kimberly y Steff Loaiza, se ha cuestionado en redes sociales la razón de la millonaria ayuda económica. Al respecto, Steff alzó la voz en sus redes y decó clara su postura.