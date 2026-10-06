¡Lupita Ferrer regresa al teatro con ‘Los huevos de mi madre’! Aquí lo que reveló de la puesta en escena
¿Por qué la relación entre madre e hijo suele ser complicada? Lupita Ferrer reveló detalles de ‘Los huevos de mi madre’, una prometedora comedia musical.
Lupita Ferrer nos acompañó esta mañana para compartir que regresa al teatro con la puesta en escena ‘Los huevos de mi madre’, una comedia musical que habla de la relación madre e hijo. ¡No pierdas detalles de todo lo que nos compartió la consagrada actriz!