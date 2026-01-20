¿Privación de la libertad? Dorismar inicia proceso legal contra el médico que le habría desfigurado el rostro

Dorismar alza la voz e inicia un proceso legal contra médico José Achar por presunta mala praxis y negligencia médica tras tres cirugías de nariz que, según denuncia, la dejaron desfigurada. ¿Qué busca Dorismar con este actuar legal? ¿Qué consecuencias podría sufrir el Dr. José Achar? Esto fue lo que reveló, en exclusiva para Venga La Alegría, el abogado de Dorismar, Salvador Padilla.