¡Lo quieren en la cárcel! Eduardo Yáñez acudió al Reclusorio Sur para responder por acusaciones de presunto robo

Eduardo Yáñez se presentó ante un juez en el Reclusorio Sur para responder a la denuncia en su contra por el presunto robo de un celular a una reportera tras un altercado en una alfombra roja; sin embargo, la audiencia fue diferida. Por su parte, los abogados de la reportera advirtieron que harán todo para que el actor sea “ingresado al reclusorio” por el delito de robo. ¿Cuál es el estado de salud de Eduardo Yáñez? Así respondió.