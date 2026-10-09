"¡El problema no es el dinero!”, Eduin Caz revela que pagará 100 mil pesos de agua

En sus redes sociales, Eduin Caz compartió un video donde se muestra claramente sorprendido por los altos costos de sus recibos de agua y luz. Y es que el cantante de regional, asegura que tendría que pagar, por concepto de agua, al rededor de 100 mil pesos; mientras que en el recibo de luz le están cobrando 12 mil pesos. ¡Insólito!