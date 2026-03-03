¿Cirugía estética? Eduin Caz rompe el internet con su radical cambio de look

Muchos fanáticos de Eduin Caz quedaron en shock luego de su radical cambio de look. Así quedó registrado después de que Grupo Firme se presentara en Iguala, Guerrero. El revuelo fue tan grande, que muchos empezaron a asegurar que podría tratarse de alguna intervención estética. Aquí el recuento de sus últimos cambios de imagen y más.