Alberto del Río “El Patrón” rompe el silencio tras su salida de La Granja VIP en Venga la Alegría Fin de Semana

Durante su participación en Sin Filtro, de Venga La Alegría Fin de Semana, Alberto del Río “El Patrón” compartió su versión de lo ocurrido tras ser eliminado de La Granja VIP, abordando los desacuerdos que tuvo con varios participantes, entre ellos Eleazar Gómez. El luchador aseguró que su presencia e influencia influyeron en la percepción positiva que el público tuvo del actor.