¿'El Patrón’ quedará en libertad por arreglo económico? Aquí la información desde el penal de La Pila

Tras cumplir 48 horas detenido por presunta violencia familiar, Albero ‘N’, ‘El Patrón’, tendría esta tarde su audiencia inicial. Según medios locales, el exluchador habría llegado a un arreglo económico de cerca de un millón de pesos, aunque la información no ha sido confirmada. ¿'El Patrón’ podría pasar años en prisión? Esto es lo que se sabe.