¿Es para todos? El elenco de ‘Sobriedad, me estás matando’ revela detalles del reciente estreno en salas de cine

Maya Zapata, Octavio Hinojosa, Mónica Dionne y Hugo Catalán, nos visitaron para platicarnos los detalles de ‘Sobriedad, me estás matando’, la película recién estrenada en cines.

Venga La Alegría

Maya Zapata, Octavio Hinojosa, Mónica Dionne y Hugo Catalán, nos visitaron para platicarnos los detalles de ‘Sobriedad, me estás matando’, una película de humor, adicciones, salud mental y crisis existencial. ¡Reciente estreno en cines de México!

