¡Feliz 30 aniversario, Ventaneando! El elenco del programa liderado por Pati Chapoy, ‘ventaneó' imperdibles anécdotas y un enternecedor video

Ventaneando, el icónico programa espectáculos, celebra 30 años de transmisiones ininterrumpidas. Por ello, nos acompañaron para ‘ventanear’ algunas anécdotas y un imperdible video.

Ventaneando, el icónico programa espectáculos, celebra 30 años de transmisiones ininterrumpidas. Por ello, parte del elenco que ha forjado esta historia nos acompañó para ‘ventanear’ algunas anécdotas y compartir sus experiencias colaborando con Pati Chapoy. ¡Ojo al video creado con IA para conmemorar la historia de Ventaneando!

