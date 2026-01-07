¡Uriel Estrada revela cómo eligieron el nombre del hijo que espera con Paloma Sánchez!

Entre lágrimas y mucha ilusión, Uriel Estrada y Paloma Sánchez compartieron una revelación de sexo muy emotiva confirmando que esperan a un niño. Ahora, el conductor de Al Extremo anunció qué nombre eligieron para el bebé que esperan. ¿Cómo fue que se pusieron de acuerdo para el nombre? ¡Checa todo lo que nos contó el conductor!