"¡Me tocas y te voy a pegar, perro!”, Emiliano Aguilar arremete contra la prensa en Tepito y en el Aeropuerto de la CDMX

Violento e intimidante, Emiliano Aguilar arremetió contra reporteros y camarógrafos y armó un tremendo zafarrancho en el Aeropuerto de la CDMX. Cabe mencionar que el hijo de Pepe Aguilar habría convocado a la prensa para ser entrevistado. Previo al perturbador episodio, Emiliano Aguilar también tuvo una polémica con reporteros en Tepito. Pero eso no fue todo, finalizó su cuestionable jornada arremetiendo contra los medios durante una transmisión en sus redes sociales.