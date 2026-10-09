¡También les metieron mano! Emir Pabón y Jorge Falcon revelan que pasaron por lo mismo que Josi Cuen

Tras lo que sucedió con Josi Cuen en una presentación, donde un fan lo tocó en la entrepierna, Emir Pabón y Jorge Falcón revelaron a la prensa que ellos también han pasado por lo mismo. ¿Cómo reaccionaron el cantante y el comediante ante los hechos sorprendentes? Así detallaron Emir Pabón y Jorge Falcón los incómodos momentos que vivieron.