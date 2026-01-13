inklusion logo Sitio accesible
“Si hubiera prestado atención, no hubiera ocurrido este desastre”, Emir Pabón sobre la tragedia de Yeison Jiménez

Emir Pabón aseguró que la tragedia aérea en la que perdió la vida Yeison Jiménez pudo haberse evitado. Además, reveló que tenían una colaboración pendiente.

Venga La Alegría

Emir Pabón aseguró que la tragedia aérea en la que perdió la vida Yeison Jiménez, el pasado fin de semana en Colombia, pudo haberse evitado. Además, retomó las declaraciones de Yeison Jiménez donde habló sobre un sueño recurrente relacionado con su muerte y reveló que tenían una colaboración pendiente.

