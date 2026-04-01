En Exclusiva: Reik se muestra orgulloso por ser referente para jóvenes artistas

La joven cantante e influencer Yeri Mua habló sobre las dificultades que aún se encuentran dentro de la industria del reggaetón y las dificultades que a las que las mujeres se enfrentan si quieren abrirse las puertas en este género, asimismo, reitero cómo ha cuidado su salud mental ante las críticas. Por otro lado, En Exclusiva, la agrupación mexicana Reik se muestra orgullosa por ser referente para jóvenes artistas y reiteraron que apuestas por cosas nuevas para mantenerse vigentes. De igual modo, para las cámaras de Venga la Alegría, Jesusa Ochoa habla sobre su carrera y asegura que el apellido no lo es todo.