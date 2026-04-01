En Exclusiva: Yuri mostró su vestuario y producción que utilizará en sus próximas presentaciones

Para las cámaras de Venga la Alegría, Yuri mostró parte del vestuario que utilizará en sus próximas presentaciones en el coloso de Reforma, en estas imágenes presumió que el diseñador Adán, quien destacó por colaborar con “La Diva de la banda” Jenni Rivera, es el encargado de crear esta vestimenta. También En Exclusiva, Grettel Valdez expresó lo orgullosa que se siente de ver crecer a su hijo Santino y sobre su trabajo y estudios para abrirse las puertas dentro del mundo del entretenimiento.