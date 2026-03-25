¿Relación tormentosa? Enrique Guzmán recuerda a Rocío Dúrcal y revela los problemas que enfrentó por su cercanía
A 20 años del fallecimiento de Rocío Dúrcal, Enrique Guzmán recordó su cercanía con la cantante y confesó que esa relación le ocasionó varios problemas con su pareja.
A 20 años del fallecimiento de Rocío Dúrcal, Enrique Guzmán recordó su cercanía con la fallecida cantante, pero también confesó que esa relación le ocasionó varios problemas con su pareja. ¿Por qué rompieron Juan Gabriel y Rocío Dúrcal? Así reaccionó Enrique Guzmán.