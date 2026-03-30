Ensalada de huevo con papa y con las tres b: buena, bonita y barata

En la edición de este lunes 30 de marzo, el chef Rhamar Villegas nos enseña a preparar una deliciosa ensalada de huevo con papa, ideal para esos momentos donde no tenemos tiempo, ya que es fácil, rápida y económica. Además, los conductores sorprendieron al exparticipante de MasterChef para celebrar su cumpleaños.