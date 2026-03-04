inklusion logo Sitio accesible
¡Eternos enamorados! Eric del Castillo revela cómo festejará el cumpleaños 84 de Kate Trillo

¡Eric del Castillo y Kate Trillo están de manteles largos! En unos días, el primer actor le festejará un año más de vida a la madre de sus hijas y adelantó cómo será la gran celebración que prepara para su amada esposa. ¡Ojo a las enternecedoras palabras de amor que se dijeron!

