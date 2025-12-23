"¡También siento esa emoción como de niño!”, Erik Hayser compartió cómo celebra la Navidad junto a Fernanda Castillo y su hijo Liam

inklusion logo Sitio accesible
Videos,
Venga La Alegría

Erik Hayser, muy emocionado por las festividades, reveló cómo se prepara para poner su arbolito de Navidad junto a su hijo de 4 años. Además, habló de aquellas personas que suelen pedir muchos regalos a Santa Claus y confesó por qué ahora celebra las festividades de una manera más tranquila.

Videos