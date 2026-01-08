“Sí me pagaron... ¡jaló!”, Ernesto D’Alessio rompe el silencio sobre ‘acuerdos especiales’ y la deuda que tenía Ari Borovoy con él

¿Acuerdos especiales? Ernesto D’Alessio rompió el silencio y explicó por qué su mamá, Lupita D’Alessio, le cobró a Ari Borovoy. Tras el cobro que encendió la polémica, el cantante reveló que fue lo que realmente sucedió y cómo se resolvió el conflicto. Entre otras cosas, Ernesto D’Alessio contó de qué se trataban los ‘acuerdos especiales’ con BOBO Producciones. ¿Volvería a trabajar con la productora? Esto contestó el cantante.