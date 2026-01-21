inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Terminó la racha! Los escarlatas celebran su ocupación de La Villa 360 en el Exatlón

Los escarlatas celebran su reciente ocupación en La Vila 360, Koke y Katia protagonizan una fuerte pelea al interior de los celestes. Revive lo mejor del Exatlón.

Videos,
Venga La Alegría

Mientras los escarlatas celebran su reciente ocupación en La Vila 360, Koke y Katia protagonizan una fuerte pelea al interior de los celestes. ¿Se rompió el vestidor? ¡Ojo a lo que sucedió en La Batalla Colosal! Revive lo mejor del Exatlón del 20 de enero 2026.

Tags relacionados
Exatlón México

Videos