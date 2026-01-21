¡Terminó la racha! Los escarlatas celebran su ocupación de La Villa 360 en el Exatlón
Los escarlatas celebran su reciente ocupación en La Vila 360, Koke y Katia protagonizan una fuerte pelea al interior de los celestes. Revive lo mejor del Exatlón.
Mientras los escarlatas celebran su reciente ocupación en La Vila 360, Koke y Katia protagonizan una fuerte pelea al interior de los celestes. ¿Se rompió el vestidor? ¡Ojo a lo que sucedió en La Batalla Colosal! Revive lo mejor del Exatlón del 20 de enero 2026.