¿Le quedó grande la yegua? Esta fue la escena que reavivó la tensión entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona
Esta fue la escena de teatro que revivió la polémica y la tensión entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona. ¿Todo quedó en un chiste? Aquí todos los detalles.
Esta fue la escena de Perfuma de Gardenia que revivió la polémica y la tensión entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona. Cabe mencionar que, aunque la cantante de regional expresó su incomodidad, el actor compartió cómo su hija Melenie toma este ‘chiste’.