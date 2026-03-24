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¿Le quedó grande la yegua? Esta fue la escena que reavivó la tensión entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona

Esta fue la escena de teatro que revivió la polémica y la tensión entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona. ¿Todo quedó en un chiste? Aquí todos los detalles.

Esta fue la escena de Perfuma de Gardenia que revivió la polémica y la tensión entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona. Cabe mencionar que, aunque la cantante de regional expresó su incomodidad, el actor compartió cómo su hija Melenie toma este ‘chiste’.

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