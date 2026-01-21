¡No se presentó en un concierto y apareció con oxígeno! Isabel Lascurain se sincera sobre su estado de salud
Isabel Lascurain alarmó a sus fans tras no presentarse a un concierto y después aparecer en redes con oxígeno. ¿Qué le pasó a la cantante? Luego de esclarecer su estado de salud, la integrante de Pandora dejó claro que ni el tiempo ni la enfermedad las detiene y así bromean con el retiro.