¿Quién es el mejor comediante de VLA? ¡Así lo decidieron Eugenio Derbez, Michelle Rodríguez y Adal Ramones!
Luego de revelar detalles de LOL: Buscando talento, Eugenio Derbez, Michelle Rodríguez y Adal Ramones, evaluaron las rutinas cómicas de los conductores de VLA. ¡Ojo a los hilarantes intentos de Flor Rubio!
Luego de revelar detalles del nuevo spin-off de LOL, Eugenio Derbez, Michelle Rodríguez y Adal Ramones, evaluaron las rutinas cómicas de los conductores de VLA. ¿Cuál de ellos tiene ‘madera’ para participar en el nuevo show de comedia? ¡Ojo a los hilarantes intentos de Flor Rubio por conquistar a los exigentes jueces!