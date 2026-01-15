inklusion logo Sitio accesible
Eugenio Derbez reaccionó a los cuestionamientos tras las declaraciones de Victoria Ruffo y su paternidad

Venga La Alegría

Tras su llegada a la Ciudad de México, Eugenio Derbez fue cuestionado por las recientes declaraciones de Victoria Ruffo y su paternidad y, fiel a su estilo, dejó muy clara su postura. Entre bromas, aseguró que, aunque tiene mucho por decir, no lo hará por respeto a sus cercanos.

