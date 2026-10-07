¡Alexis se queja y los escarlatas reciben un ‘Gran Premio’ en el Exatlón! Revive los mejores momentos
Mientras Alexis advierte que no permitirá mas burlas de los escarlatas, los Rojos se hacen merecedores de un ‘Gran Premio’. ¡Revive los mejores momentos del Exatlón!
Alexis no acepta la derrota por la Villa 360 y advierte que no permitirá burlas de los escarlatas, quienes tienen serios problemas por la comida en la Villa 360 y los Rojos recibieron un gran premio en el Exatlón. ¡Revive los mejores momentos del 6 de octubre 2026!