¡Exclusiva! Yuri reveló detalles de “Qué ganas de no verte nunca más”, el sencillo que interpretara Lupita D’Alessio

Mauricio Barcelata platicó en exclusiva con Yuri sobre su nuevo sencillo “Qué ganas de no verte nunca más”, el tema que inmortalizara Lupita D’Alessio. Además, reveló detalles sobre su reciente producción donde busca rendir homenaje a aquellas voces consagradas de la balada. ¡Ojo a los detalles de sus próximas presentaciones!

