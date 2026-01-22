inklusion logo Sitio accesible
¿Sin miedo a las demandas? La exnovia de Nodal defiende el material que compartió en redes sociales

Venga La Alegría

Luego de que la expareja de Christian Nodal se subiera al ‘trend’ del 2016 y compartiera publicaciones con el cantante de regional, ella misma aseguró que no teme demandas ni represalias por haber compartido dicho material en sus redes sociales. Aquí el video completo.

